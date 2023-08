Divulgação/ Globo Isacque Lopes interpreta Ben, na fase jovem, em "Vai Na Fé"

O ator Isacque Lopes fez sucesso na novela das sete "Vai Na Fé", que termina nesta sexta-feira (11). Ele, que interpretou o personagem Ben na juventude, não só impressiona pela atuação, mas também arranca suspiros do público. Ao iG Gente, Isacque revelou detalhes da relação com colegas de elenco e ainda comentou o assédio exagerado que recebe de fãs nas redes sociais.

Isacque começou a atuar com apenas quatro anos, mas Ben é o papel que trouxe destaque para o ator na mídia e fama. "Acho que a fama é a consequência de um bom trabalho. Sou muito parado na rua e fico muito feliz. Eu quero ser referência negra para esse jovens. Quero que as pessoas vejam a novela e se sintam representadas", conta ele.

No entanto, os telespectadores não notam só a boa atuação do jovem, eles não deixam de comentar sobre a aparência e o físico de Isacque. O ator assume que alguns fãs passam dos limites, principalmente nas redes sociais. "Sou bastante assediado nas redes. Eu recebo cada DM [mensagem no privado do Instagram] que se fosse mostrar as pessoas iam ficar chocadas", diz ele, aos risos.

Fico desconcertada com a beleza do Ben versão jovem, serio #VaiNaFe pic.twitter.com/2r17B7Xy8k — iash! au jiara (@atlasfavss) April 11, 2023









como eu cairia fácil na lábia do ben jovem não pensaria duas vezes em ter filhos com ele #vainafé pic.twitter.com/5MwzOD9abt — bella. (@bisaphic) March 6, 2023









Mesmo assustado e surpreso com as mensagens "picantes" que recebe, Isacque vê o lado bom do assédio dos fãs: "Levanta minha autoestima se eu não estiver num dia bom. Então, é bacana".

De onde vem a química com Jê Soares ?

Outro ponto que é elogiado na atuação de Isacque é a química com Jê Soares, que interpreta Sol na juventude. A sintonia é tanta que muitos fãs "shippam" os atores, mas, além da atriz namorar o produtor musical Estevez, o ator explica que a conexão com a colega vem de uma grande relação de amizade que os dois estabeleceram.

"Meu santo já bateu com o dela desde o início, nos testes e nas nossas trocas de ideias. A nossa convivência antes de começar a gravar foi essencial para a gente ter essa química. Então, acho que muito do que a gente vive na cena as pessoas gostam porque nos bastidores a gente é muito grudado um com outro. A gente é muito, muito, amigo. Ela tem um carinho muito grande por mim e eu tenho um carinho muito grande por ela, a gente se ama, na verdade", contou o carioca, de 22 anos.





Mas, nem tudo são flores, eles enfrentaram uma dificuldade ao começar a fazer cenas íntimas. Isacque contou que ele e Jê ficavam nervosos e ele tinha dificuldades para gravar os momentos de "pegação" entre os personagens.

"Como era uma equipe gigante gravando, a gente ficava nervoso mais por conta disso. Mas, com a ajuda da direção e com as preparações, a gente conseguiu achar um lugar suave", explicou Isacque.

Semelhança com Samuel de Assis

Além da conexão com Jê Soares e a aparência, Isacque chama a atenção dos telespectadores pela semelhança que tem com Samuel de Assis, que interpreta Ben na vida adulta. Os dois atores não só se parecem fisicamente, como no jeito de agir.

"A gente teve uma troca bem leve. Para a gente foi fácil construir esse personagem juntos porque, além da gente se parecer, nós temos os mesmo trejeitos, foi uma coisa que a gente se assustava muito. Por exemplo, eu tenho uma coisa de levantar a sobrancelha esquerda quando estou falando e o Samuel faz o mesmo (...) Mesmo assim, a gente combinou gestos para o personagem, como colocar a mão no queixo, etc", relata o jovem sobre a troca profissional com Samuel.

Isacque, porém, afirma que os dois tiveram uma dificuldade na construção do personagem. "Foi na equalização vocal, que tivemos que achar uma similaridade, por conta do meu sotaque. Sou muito carioca, já o Samuel é nordestino. Então, a gente teve que dar uma enxugada e achar esse lugar em comum".

E o trabalho em dupla gerou uma amizade entre os atores. "Sou muito próximo do Samuel. Ficamos muito juntos nas preparações. Agora, sempre quando a gente se encontra, a gente conversa bastante", relata o jovem carioca.

Galãs negros em "Vai Na Fé"

Com um elenco majoritariamente negro, a novela foi elogiada pela representatividade nas telinhas. Isacque comenta que se sente privilegiado por fazer parte do projeto e analisa o fato de tantas pessoas definirem ele e o Samuel de Assis como os galãs da trama.

"A gente não via isso antes, o negro não era referência de beleza. Hoje você vê um elenco lindo fazendo sucesso. A gente também não era referência de talento, se via poucas pessoas falando sobre o talento de um menino negro jovem. Então, isso é importante para que a gente possa ser referência também para meninos, meninas e crianças negras".

Isacque ainda critica a falta de oportunidade que artistas negros tiveram na área audiovisual: "Tudo isso mostra que a gente já poderia ter feito esse estrondo, esse sucesso, muito antes, se a gente tivesse oportunidade".

O ator, então, fala da importância de "Vai Na Fé" ter dado evidência aos atores negros. "Acho que a gente tem de ocupar cada vez mais este lugar, de manhã até à noite [na programação da TV]. As pessoas precisam ver a gente para começar a se acostumar".

