Reprodução Ratinho comenta 'volume' de padre famoso: 'Vontade de pegar com a mão'

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, surpreendeu ao fazer um comentário ousado sobre o 'volume' das calças de um padre. Em entrevista recente, o comunicador mencionou o sacerdote Alessandro Campos e admitiu ficar impressionado com o físico do funcionário.

Durante participação no podcast "Ticaracatica", dos humoristas Marvio Lucio, o Carioca, e Marcos Chiesa, o Bola, Ratinho entrou no tema religioso ao dizer ser um homem de fé.



A partir disso, ele e os apresentadores da atração começaram a listar padres famosos, e na sequência, padres que chama atenção pela beleza.

"Sabe um padre bonito? Padre bonito é o padre Juarez. Ele é bonito, ele é jeitoso", elogiou Ratinho. "Bonito é o Padre Fábio de Melo. Ele tem um pacote, usa umas calças apertadas… Volumão, hein?", analisou Carioca.

O comentário do apresentador fez Ratinho lembrar do padre Alessandro Campos. "Tem um tal de padre Alexandre [Alessandro] que usa umas calças brancas. Ele usa calças brancas, fica com a ‘mala’ que parece que ele vai viajar. Ele faz programa na minha rádio", apontou. "É sempre um chapeuzão branco e a batata (...) Dá vontade de pegar com a mão assim", admitiu.

Seguindo o tema, Ratinho analisou o Padre Fábio de Melo. "Eu acho o Fábio de Melo meio metidinho. Você não acha?”, perguntou. “Eu não o conheço pessoalmente. Eu só acho ele uma delícia (…) É porque as mulheres falam que ele é uma delícia”, entregou Carioca.