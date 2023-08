Reprodução João Guilherme exibe internação de cirurgia no joelho: 'Vou melhorar'

O ator João Guilherme revelou aos seguidores ter feito uma cirurgia no joelho na última quarta-feira (9). Através do Instagram, o artista relatou dores na região e alertou os fãs.

Em uma publicação, o filho do sertanejo Leonardo exibiu registros do momento da internação no hospital. Nas imagens, ele aparece fazendo careta em cima de uma maca e logo depois com o joelho enfaixado do pós-cirurgico.

"Ontem operei meu joelho. “Ai meu joelho”. Parte boa: vou melhorar do joelho. Parte ruim: sinto que tem 12 pessoas sentadas no meu joelho. Em resumo, cuidem dos seus joelhos. 😕", alertou o ator.

Nos comentários, diversos fãs se sensibilizaram pela saúde de João Guilherme. "Que bom que ficou tudo bem", escreveu um fã. "Vai voltar melhor que nunca! ❤️", desejou o apresentador Marcos Mion.