Mara Maravilha diz ter sido excluída do Criança Esperança por preconceito

Mara Maravilha voltou a falar sobre a sua ausência no encontro de Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança. A apresentadora afirmou que foi excluída por preconceito.

"Até a Barbie mudou… Mais uma vez tentam me apagar da história, mas “normal”, quando se trata de uma representante mestiça com sangue indígena, né? (Meu avô era indígena) Nordestina, que nunca deveria ter estado na TV", disse.

A apresentadora também citou o momento histórico das loiras na televisão. Quantas crianças, meninas ou mulheres nordestinas, como eu, não são convidadas para festas e para selfies? Nada contra três amigas se unirem para uma ação de marketing, mas a ação não pode ser chamada de reunião das três maiores apresentadoras infantis da mesma geração, não pode".

"Desse lugar que tentam me tirar, a história não me deixa sair. Até a Barbie mudou, está na hora das coisas aqui mudarem também. TBT mais que atual!", concluiu ela.

