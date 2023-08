Reprodução/Instagram Anitta dá desconto milionário em mansão no Rio

Anitta resolveu mudar a estratégia para a venda da sua mansão em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. A cantora deu um desconto milionário para os interessados no imóvel, que está à venda desde outubro de 2022.

Inicialmente, a artista pedia R$12 milhões pelo local e, com a dificuldade para encontrar um comprador, ela abaixou o preço para R$8,5 milhões. Assim, o 'desconto' foi de R$3,5 milhões abaixo do valor inicial.





A casa conta com cinco quartos, oito banheiros, estúdio profissional, elevador e jardim de inverno. O valor do condomínio na Barra da Tijuca é de R$ 3 mil por mês e o IPTU chega a quase R$ 28 mil.

Além disso, o imóvel foi cenário para diversas festas dadas por Anitta na companhia de artistas internacionais como Black Eyed Peas, Camila Cabello e Drake.

