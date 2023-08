Reprodução Influencer alega ter sido barrada em aeroporto devido à roupa curta

A influenciadora Kine Chan publicou um desabafo nas redes socais após ter sido barrada no aeroporto na última segunda-feira (7). O caso aconteceu em Santa Catarina, no aeroporto Navegantes. Kine Chan teria sido barrado por estar trajando apenas calcinha e sutiã.

"Xuxus, aconteceu uma situação muito chata esse final de semana! Eu tentei embarcar no aeroporto de Navegantes vestida de Cosplay da Rebecca para um evento. Já sabia que poderia me atrasar, então fui vestida para não perder tempo e conseguir ir direto para o meu lá", relatou no Instagram.

"Mas fui orientada a voltar para casa e trocar de roupa porque a que eu estava usando não era 'apropriada.' Sendo que eu expliquei que eu estava indo para um evento🥹Enfim Rebecca barrada kkkkkkk", acusou a influenciadora.

Nos comentários, internautas rebateram a atitude de dela. "Kine, te amo, mas pelo amor se Deus... você poderia ter colocado uma roupa fácil de tirar por cima, como uma vestido tomara que caia ou até uma blusa de botões", apontou um seguidor.

"Amiga sei que você está no seu direito de reclamar, porém, por que você não foi com um moletom por cima ou um sobretudo? Assim não deixariam as pessoas do local(passageiros) desconfortáveis de certa forma", rebateu outra.