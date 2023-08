Reprodução/Instagram A cantora faleceu por conta de um câncer de mama





A filha da atriz Olivia Newton-John que completa um ano de sua morte nesta terça-feira, (8), contou que presenciou espíritos da cantora.

Segundo ela, a mãe apareceu na forma de uma esfera azul. "Duas semanas depois que ela morreu, meu telefone acidentalmente tirou uma foto do meu cachorro, e flutuando perto de sua cabeça estava uma pequena esfera azul, da mesma cor que esta", disse Chole em entrevista arevista "People" mostrando um amuleto que ganhou do padrastro.

A filha lembrou que ela e a mãe costumavam a assitir filmes de terror espirituais e comentou de fala inusitada de Oliva. "Mamãe e eu conversamos anos atrás. Assistíamos a esses shows paranormais e eu dizia: 'Você tem que aparecer para mim.' E ela disse, 'Vou aparecer como uma daquelas coisas tipo bolas", contou.

O padrasto de Chloe, John Easterling, também relembrou de uma experiência que teve quando foi com a esposa ao Peru, levar as cinzas do corpo. “Tirei uma foto e esta esfera azul está bem entre meus olhos. Tem sido um ano sobrenatural", disse ele.

Olivia Newton John foi uma atriz e cantora de grande sucesso, dentre eles o musical "Grease- Nos tempos da Brilhantina", em parceria com o ator John Travolta. Ela faleceu aos 73 anos em agosto do ano passado, em decorrência de uma câncer de mama.