Reprodução Sidney Sampaio

Na manhã de sexta-feira (4), o ator Sidney Sampaio teria tido um suposto surto psicótico, quando depredou o quarto de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, e depois sofreu uma queda do primeiro andar. A equipe do artista informou que se responsabilizará por estrago no hotel.

Circulam vídeos na internet onde é possível ver o momento que Sidney Sampaio é resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ao EXTRA, o hotel não detalhou o nível de estrago provocado pelo artista. No entanto, a equipe afirma que lidará com os danos causados.

Após a queda do primeiro andar, Sidney Sampaio foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, onde foi contatado duas fraturas sem indicação cirúrgica.

O empresário do ator afirmou no dia que Sidney teria tomado remédios para insônia sem acompanhamento médico. O medicamento teria provocado um suposto "surto psicótico" no ator.

"Não sabemos detalhes ainda, tudo é muito recente. Mas posso dizer que ele estava feliz, trabalhando, tranquilão", afirmou o amigo, no dia.

Aos 43 anos, Sidney Sampaio tem uma carreira dedicada a atuação. Como ex-galã da Globo, ele esteve no elenco de "Salve Jorge", "Malhação" e "Amor à Vida".