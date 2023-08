Reprodução/Instagram Sidney está bem e offline, segundo assessoria





O ator Sidney Sampaio, que sofreu um grave acidente após cair do quinto andar de um prédio, está bem e família pede para público não criar especulações.

A assesoria do ator confirmou que ele está melhor e offline das redes sociais. "O ator Sidney Sampaio está bem, está em repouso com a família, e pedimos que respeitem o momento e não acreditem em especulações. Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido", disse nota da equipe.

O quadro de saúde o artista e está estável e ele pode sair do hospital a qualquer momento. O ator estava ensaiando para a peça "Separados sob o mesmo teto", mas a apresentação teve que ser adiada devido ao ocorrido.

Além de ator, Sidney é faz faculdade de medicina. Segundo a assessoria, os estudos tiveram que ser pausados devido ao compromisso como ator. "O Sidney estava estudando medicina, porque o sonho dele é ser médico, mas a carga profissional dele [como ator] estava intensa, ele estava vivendo um momento muito bacana e logo vai recuperar. Esta semana ele realmente está offline. Ele e a família estão dando um tempo em redes, em entrevistas, em tudo", comentou a equipe do ator.