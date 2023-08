Reprodução/Instagram Eliezer posta teste de gravidez e compartilha resultado





O influenciador Eliezer postou um storie no Instagram revelando que a esposa Viih Tube faria um teste de gravidez, nesta segunda-feira, (7).

Segundo ele, influenciadora já estava sentindo algumas dores e enjoos durante uma semana. "Viih está vomitando e passando mal tem uma semana já. Vamos tirar a prova dos nove", escreveu ele na postagem.

Após um tempo, Eliezer compartilhou o resutado do teste: "Negativo".

Recentemente, Viih Tube contou ao seguidores o desejo de ter mais filhos no futuro. "Eu e Eli temos vontade de ter mais um filho. Quero muito viver mais uma gravidez, eu amei muito ser grávida. Mas quero curtir a Lua. Não quero ter o sentimento de não ter aproveitado os primeiros momentos dela. E eu e o Eli também temos vontade de adotar, quem sabe então três filhos", explicou.

O ex-BBB contou um relato que a esposa perguntou sobre o nome do próximo filho. "Vitória hoje me acordou com a pergunta: 'amor, se vier mais uma menina, qual nome você mais gosta... Aurora, Flora, Flor, Sol?'. Aí eu meio dormindo ainda; 'QUEEE?'. Depois nem consegui voltar a dormir", comentou.

Eliezer e Viih Tube já são pais de Lua Di Felice, que tem apenas 3 meses. Em uma entrevista ao podcast "PodDelas", a influenciadora deu detalhes sobre maternidade e revelou que algumas amizades se afastaram dela logo que se tornou mãe.