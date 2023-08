Reprodução Rodrigo Faro ostenta lago artificial e Neymar debocha: 'Injustiça'

O apresentador Rodrigo Faro aproveitou o sol do sábado (5) para estrear o lago artificial que construiu na fazenda dele. A publicação no Instagram de Faro fez Neymar Jr. questionar o motivo da interdição do lago que ele construiu em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Em tom de brincadeira, o craque apontou uma suposta 'injustiça'.

Na rede social, Rodrigo Faro publicou um vídeo em que aparece "estreando" a nova aquisição. O apresentador mergulha e nada no lago construído ao redor de pedras e vegetação.

Entre os milhares comentários, Neymar Jr. chamou atenção ao comentar o lago, assunto que vem lhe causando problemas judiciais.

"O teu pode o meu não [risos]. Muito injusto isso... Vou ter que nadar no seu [risos]", debochou Neymar.

Em junho, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Mangaratiba, Rio de Janeiro, apareceu na mansão do jogador para checar uma denúncia ambiental. Na ocasião, foi constatado a construção irregular de um lago artificial.

A obra não apresentava licença, além de promover manejo de areia, pedras e água de um rio. Devido às irregularidades, as autoridades interditaram a área. No entanto, dias após a ação do órgão, Neymar e convidados circularam pelo local investigado.

As autoridades voltaram a mansão e observaram movimentações na área isolada. Por isso, Neymar foi multado por romper o embargo. Ao todo, o jogador foi multado em R$ 16 milhões pela obra irregular.