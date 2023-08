Reprodução Sidney Sampaio

O ator Sidney Sampaio será ouvido na investigação sobre a queda do hotel. Na última sexta-feira (4), ele teria quebrado um quarto do hotel e posteriormente caído do primeiro andar. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado na 13ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, localizada em Copacabana.

O delegado Ricardo Barbosa, responsável pelo caso, afirmou que os celulares do ator foram encontrados no local e levados para a delegacia. Além disso, Sidney Sampaio terá que ser ouvido. As informações são do EXTRA.

Sidney Sampaio é ator e ex-galã da Globo, já tendo atuado em "Salve Jorge", "Malhação" e "Amor à Vida". Na última sexta-feira (4), Sidney Sampaio chamou atenção após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros em um possível caso de surto.

O ator teria começado a quebrar o quarto do hotel por volta das 4 horas. Testemunhas teriam relatado que uma confusão dominou o primeiro andar às 7 horas. Em um vídeo que circula na web, Sidney Sampaio está sendo atendido pelos socorristas dos bombeiros.

A Polícia do Rio de Janeiro se manifestou em nota. "O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema). A perícia foi realizada no local e testemunhas estão sendo ouvidas. Agentes buscam imagens de câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos", diz o comunicado.