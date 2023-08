Reprodução Nasce filho de Thiago Servo

O campeão do reality "A Grande Conquista" Thiago Servo comemorou o nascimento do filho neste sábado (5). Batizado como Emannuel, o pequeno é fruto do antigo relacionamento do sertanejo.



Através do Instagram, o campeão de reality anunciou a chegada do herdeiro com as primeiras fotos do bebê na maternidade.

“Meu moranguinho nasceu. Não encontro palavras para dizer o tanto que já amo meu ursinho. Mini Manu. Amor da minha vida. Reizinho. Papai babão”, dedicou na legenda.

Nos comentários, a colega de reality Gyselle Soares celebrou a chegada de Emannuel. "Todas as bençãos desse mundo para o seu bebê, mon amour", felicitou.

"Parabéns!!! Que Deus abençoe cada vez mais vocês e esse novo serzinho lindo ❤️", desejou uma fã.