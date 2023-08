Reprodução Natália Deodato reviveu na Vila a época em que passou fome: 'Chorei'

A influenciadora e ex-BBB Natália Deodato já viveu momentos difíceis ao longo dos 23 anos. Em entrevista ao AUÊ nesta quarta-feira (2), a empresária apontou ter revivido no reality "A Grande Conquista" a época em que passou fome. Natália Deodato conquistou o terceiro lugar do programa da Record.

Antes da fase final do reality, Natália passou pela 'Vila', local onde dividiu casa com dezenas de pessoas. Para dar conta de atender todos, os participantes realizaram racionamento de comida e alguns dormiram no chão.

"A fase da Vila foi muito difícil (...) eu não imaginava que era tão frio, eu lembro que na minha primeira noite na Vila eu chorei muito, porque eu na hora de dormir eu coloquei o lençol, eu dormi no chão uns 4, 3 dias mais ou menos, e não tinha nada para poder colocar no chão para amortecer e não tinha nada para cobrir direito. Estava com muito frio, só tinha um lençol bem fininho. Então para mim, aquele primeiro momento foi um pouco difícil".

Apesar dos perrengues vividos no reality da Record, ela conta que olhou os desafios com gratidão, porque, no passado, eles foram reais e não entretenimento.

"Eu já passei uma fase da minha vida que eu abri a minha geladeira e só tinha água. Às vezes, um pedacinho de pão duro dentro da geladeira. Eu lembro que muita das vezes eu ia visitar minha mãe ou minha avó, falava que tava com saudade, [mas] na verdade, eu ia na casa delas para poder comer. Então, [o perrengue] me despertou muita gratidão, eu lembrei de onde Deus me tirou e o que ele tem feito na minha vida", avaliou.

"É muito gratificante! Hoje, a minha maior vitória é poder entrar no mercado e fazer uma compra. É poder entrar no mercado e fazer quatro compras para poder abençoar alguém da minha família".

Dormir no chão durante a fase da Vila também relembrou Natália a época em que ela dormia na casa da avó e não tinha uma cama. "Eu colocava as roupas no chão para poder dormir em cima das roupas e eu lembro que eu pegava também o edredonzinho dela, fininho. Então, Deus falou muito comigo dentro daquele reality de formas diferentes".

