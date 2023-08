Reprodução Instagram - 03.08.2023 Mel Fronckowiak

Na última quarta-feira (2), a atriz Mel Fronckowiak compartilhou com os seguidores o amadurecimento da filha, Nina, que tem apenas 6 anos de idade. Por meio dos stories do Instagram, ela contou que se surpreendeu com a autonomia e a independência da herdeira.



“Eu percebi como a minha filha tinha autonomia e independência para estar em certas situações, que eu tive dúvida, em algum momento, se ela conseguiria. A gente protege os filhos e, de repente, percebe que eles têm capacidade e conseguem fazer coisas que a gente não imaginava”, iniciou.



Fronckowiak relatou que a família viajou para a Amazônia e que estavam em um barco, no qual a filha dormiu em um quarto separado dela e do marido, o ator Rodrigo Santoro, de 47 anos. “Ela entrava, tomava banho, saía, subia escada, descia e, em nenhum momento, nada aconteceu de sério”, pontuou.



“Aconselho fazer viagens de aventura com os filhos, porque é muito legal. Primeiro, para começar a ensiná-los a gostar desse tipo de viagem, ainda mais se os pais gostam, que é o caso daqui de casa. Depois, para também entender que a gente pode ir soltando e deixando eles serem eles”, argumentou.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: