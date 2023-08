Reprodução/Instagram Virginia é criticada por divulgar jogos de apostas

Virginia Fonseca foi alvo de críticas nesta quinta-feira (3) após fazer divulgação de jogos de apostas nas redes sociais.

Com 43 milhões de seguidores no Instagram, os internautas acusaram a influenciadora de se aproveitar dos seguidores.





Em um dos vídeos da publicidade, ela conta que ganhou mais de R$50 mil por conta do jogo.

"Uma mulher com milhões de seguidores postando algo do tipo é muita falta de caráter. Precisa existir uma lei contra esse tipo de publi e não adianta falar 'aposta quem quer', porque as pessoas devem ter responsabilidade sobre o que divulga", disse uma internauta.

"Ganância é isso! Depois declara que é a honra e glória de Deus, mas não sejamos seletivos hein? Tem muito influencer queridinho fazendo o mesmo", opinou outra.

"A cara nem treme, me dá uma raiva esse fingimento… Como se de fato ela jogasse e esse ganho fosse real, nos poupe", disparou um terceiro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: