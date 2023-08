Reprodução Estrela de 'Fuzuê' diz não se enxergar como negra: 'Não me reconheço'

Protagonista da próxima novela das sete 'Fuzuê', Giovana Cordeiro afirmou não se enquadrar no elenco negro da produção. Em entrevista recente, a atriz refletiu a própria representatividade e revelou qual seria o lugar dela no tema.

"Antes de começar esse assunto, eu não me tenho como uma mulher negra, não me reconheço como uma mulher negra. Depois de me informar bastante, de estudar muito sobre o meu lugar, da minha família, da minha vivência, da minha história, eu entendi qual era o meu posicionamento dentro desta questão. Mas o tempo inteiro as pessoas me perguntam, as pessoas me declaram...", disse ao "F5".

Segundo a atriz, muitas pessoas a colocam no lugar de mulher negra, e apesar de não se enxergar neste papel, ela não se ofende.

"Isso não me incomoda de forma nenhuma. Eu acho só que eu fui entendendo como me colocar nesses momentos, por exemplo, aqui, nesse momento, quando as pessoas me perguntam. E eu não me autodeclaro uma mulher negra".

Na novela, Giovana Cordeiro fará papel de uma personagem que é filha de uma mulher preta retinta. A atriz apontou se identificar com a 'brasilidade', onde a mestiçagem é cultural.

"Me enxergo nessa brasilidade, nessa mesticidade que a gente tanto fala, mas está muito distante de ser uma luta de uma mulher preta. Então valorizo muito inclusive esse lugar de conquista tanto da Barbara (Reis), já que começamos juntas, ela atuando e eu fazendo participação em 'Dois Irmãos'. Então, ver essa vitória, ver 'Vai na Fé' com todo aquele elenco também de artistas pretos... Enfim, não só porque pelo que representam, mas também pelos artistas que são", finalizou.