Reprodução/Instagram Após fora de Shakira, Tom Cruise quer romance com Sofia Vergara

Parece que Tom Cruise está atrás de um romance para chamar de seu. Após levar um fora de Shakira, o ator está atrás de Sofia Vergara. A atriz anunciou o fim do casamento com Joe Manganiello em julho após sete anos juntos.

Segundo uma fonte da revista Heat, o astro estaria tentando reconquistar Vergara. Os dois viveram um affair relâmpago durante poucos meses em 2005.





"Eles já têm essa história, mesmo que tenha sido mais um breve namoro do que um romance completo", explicou a fonte.

"Eles tiveram um tempo especial juntos festejando nas colinas de Hollywood e se divertindo muito. Sofia não estava realmente dando os sinais naquela época de que queria algo de longo prazo, então acabou de uma forma totalmente amigável, e eles continuaram amigos", completou.

A publicação da revista conta que a atriz tem as características que Cruise procura em uma mulher: a beleza e o sucesso, então ele enxerga potencial no possível relacionamento. "Sofia vai ‘deixar o cabelo solto’ e festejar por um tempo. Então, ela vai se jogar de volta no meio disso [romance sério] e começar a namorar assim que o divórcio estiver finalizado", disse a fonte.

