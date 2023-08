Reprodução Simone Susinna e Anitta na Grécia

O ator italiano Simone Susinna está curtindo uma espécie de lua de mel com a cantora brasileira Anitta. Nesta quarta-feira (2), o galã publicou um álbum de fotos que ilustram o casal em momentos bem íntimos.

Através do perfil do Instagram, o ator de "365 Dias" publicou uma sequência de fotos que mostram como está sendo a temporada na Grécia. Anitta e o gãla italiano estão curtindo o verão europeu em Mykonos.

Simone foi discreto na legenda ao adicionar apenas um coração. No entanto, o conteúdo da publicação entregam detalhes da intimidade do casal. Em uma das fotos, o rapaz está com a mão por dentro do biquíni de Anitta.

Em outra foto, Simone exibe a tatuagem que Anitta fez nele, na região do quadril. A brasileira eternizou a palavra "Connected" ('conectado' em inglês).

Confira as fotos:

























Além do cenário paradisíaco, Simone Susinna também escolheu um vídeo sugestivo da brasileira, onde Anitta aparece rebolando até o chão apenas de biquíni e uma canga transparente.

Simone Susinna gravando sua namorada Anitta dançando. pic.twitter.com/Ua6XDBO9EF — Anitta no Grupo | Fan Account (@AnittaNoGrupoBR) August 2, 2023