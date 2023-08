Reprodução/Instagram Natália Deodato revela piores convívios no BBB e A Grande Conquista

Natália Deodato abriu o jogo sobre o convívio com os outros participantes dos realities que participou, "BBB 22", da Globo, e "A Grande Conquista", da Record. Durante o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente, a influenciadora apontou Gyselle Soares, Erick Ricarte e Eslovênia Marques como os mais difíceis de lidar.





"O outro tem personalidade diferente da gente, então, aquilo que é novo, tudo o que não faz parte do meu jeito, fica uma estranheza", apontou ela.

Sincera, Natália explicou a relação conturbada com a ex-colega do BBB 22. "A questão da Eslô não era por conta do jeito dela, porque eu gostava muito do jeito dela, gostava muito da pessoa dela, mas acho que era pela forma como ela me tratava. Não era sobre 'ah, a Eslo é chata', eu gostava dela, achava estilosa, engraçada, com personalidade original", disse.

Para ela, o afastamento das duas veio por meio de Eslô. "Eu achava que ela me rejeitava, porque eu tentava entrar, me aproximar, mas ela não quis, e tá tudo bem. Quando chegou nesse ponto de inteligência, dela falar 'Nat, eu não quero, mas vou te respeitar, mas não dá pra gente ter uma amizade', a gente começou a se dar bem no jogo, porque uma sabia até que ponto podia chegar com a outra. Aqui fora não tenho nada contra", garantiu.

Já em "A Grande Conquista", da Record, Natália enfrentou perrengues de convivência com a também ex-BBB Gyselle Soares e o influenciador Erick Ricarte. Sobre Thiago Servo, campeão da temporada, Deodato disse ter aprendido a conviver após algumas brigas.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: