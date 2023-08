Reprodução Instagram - 02.08.2023 Luciana Gimenez

A apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar, nesta quarta-feira (2), um álbum de fotos, no qual está usando biquíni neon e um cropped curto.



“Ah, verão europeu, como te esperei”, escreveu a apresentadora como legenda da publicação em que postou as fotos. Nos registros, Luciana veste um biquíni verde, que tem a mesma tonalidade de um óculos de sol também usado por ela para posar nas fotos.



Além disso, Gimenez exibe a boa forma abdominal e mostra a barriga trincada com um cropped bem curto, em diferentes tons de rosa. No cropped, está escrito: “I’m the brazilian dream”, que, traduzido para o português, é “Eu sou o sonho brasileiro”.



Em meio a rumores de que não estaria mais namorando, a apresentadora revelou aos fãs que, de fato, está solteira. Após confirmar o fim do namoro com o economista Renato Breia, Luciana foi alvo de especulações de affair com o ex-BBB Rodrigo Mussi.



Isso porque, os fãs deles descobriram que eles estavam no mesmo local e levantaram os rumores de que eles teriam viajado como um casal. No entanto, Gimenez e Mussi vieram a público negar as suposições e destacar que não estavam juntos.

Confira a publicação:





