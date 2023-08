Reprodução/Instagram A cantora e o ator estão curtindo o verão europeu na Grécia





Nesta quarta-feira, (2), Anitta fez uma live pelo Instagram e opinou sobre o relacionamento com o ator italiano Simone Susinna. Os fãs disseram que a artista teria vencido na vida por conta do atual namorado.

Irritada, Aniita rebateu alguns comentários. "Meu boy postou fotos comigo e eu estava olhando os comentários das pessoas. 'Nossa, a Anitta venceu muito na vida. Ela sabe que venceu'. Eu venci na vida por causa de um boy? Dá um tempo vai. 50 mil anos de estrada me f*dendo, fazendo acontecer, quebrando recordes, sendo a primeira fazer tudo, e eu venci na vida por causa de um homem? Pelo amor de Deus", apontou ela.

Em seguida, a cantora afirmou que venceu na vida pelo duro trabalho de anos, que garantiu o sucesso no mundo todo. "Eu venci na vida porque eu arrasei! Eu venci na vida porque eu trabalhei igual jumenta por 12 anos, quebrei recordes e fiz coisas que ninguém fez no país inteiro. Tirei minha família da pobreza, gerei empregos, me sustentei. Por isso venci na vida, não é por causa de boy", explicou.

Anitta também falou da beleza do namorado, que é muito admirada pelos seguidores. "Outras pessoas falando: 'Nossa mas ele é muito mais bonito que ela'. Lógico, esse moço aqui parece que foi feito com inteligência artificial, mas eu tô pouco me f*dendo (...) Vocês já olharam pra mãe natureza? Quem é mais bonito, o macho ou a fêmea? Eles que têm que conquistar a gente com a beleza deles, a gente vence na vida com outras coisas", completou.





O astro de "365 dias" entrou na brincadeira do "venceu na vida" e elogiou a artista. "Por que você é tão linda", disse ele. Anitta, logo depois, respondeu: "Porque eu paguei", se referindo às cirurgias plásticas que já fez.

Recentemente, Simone e Anitta têm passado o verão europeu juntinhos na Grécia. Alguns amigos da cantora, como Rafael Luccman e Lucas Guedez estão curtindo as férias com o casal.