Reprodução Twitter - 02.08.2023 Hailey com a mão na barriga ao lado de Justin

Os rumores de que o músico Justin Bieber e a modelo Hailey Bieber estão à espera de um bebê foram reforçados na mídia internacional após um flagra inusitado de Hailey. Trata-se de um momento no qual a modelo põe a mão na barriga em um restaurante estadunidense.



Esta não é a primeira vez que o casal é alvo de especulações de uma suposta gravidez. Principalmente após outros cliques de Hailey com a mão na barriga serem vazados. No entanto, tanto ela quanto Bieber não confirmaram, nem negaram, a gravidez, mesmo em meio a tantos questionamentos.



Na Web, os fãs do cantor repercutiram o momento. “Se a Hailey Bieber estiver grávida,nada irá me abalar esse ano”, brincou um internauta. “A Hailey Bieber está grávida, tenho certeza. Estou só esperando ela confirmar”, declarou outra. “Eu vou ter um treco. Nasci para ver o baby bieber, gente, pelo amor de Deus”, escreveu ainda uma terceira usuária do Twitter.



Entre idas e vindas, Justin e Hailey se casaram em 2019, com uma cerimônia restrita aos amigos próximos e familiares na Carolina do Sul, Estados Unidos. Em 2022, o cantor e a modelo estiveram no Brasil para a apresentação de Justin no “Rock in Rio”.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: