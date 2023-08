Reprodução/ Globo Marta jogou pela última vez em uma Copa

A Seleção Brasileira se despediu da Copa do Mundo Feminina manhã desta quarta-feira (2). O Brasil empatou com a Jamaica e foi eliminado do campeonato, já que precisa de pelo menos um gol para se classificar para as oitavas de final. Nas redes sociais e na transmissão da TV Globo, famosos lamentaram o resultado e a despedida de Marta dos gramados.





"Onde já se viu, você precisa fazer gol e não mexe ofensivamente no time?! Andressa tinha que ter entrado antes! Jogado junto da Marta!"

Caio Ribeiro, comentarista esportivo: "Ninguém imaginava que o Brasil seria eliminado na primeira fase. A Marta merecia uma despedida mais honrosa, mas fez um jogo muito abaixo", disse a youtuber Malena.



Comentaristas esportivas também opinaram. "A história do futebol feminino é gigante. Em nenhum momento, imaginei que o Brasil não se classificaria. O Brasil perdeu para ele mesmo. Embora a gente saiba que é frustrante, o Brasil teve problemas durante todo o processo", pontuou Ana Thaís Mattos.





Renata Silveira, narradora, lamentou: "Infelizmente, o Brasil perdeu. A Copa continuará na tela da Globo, infelizmente sem a nossa Seleção."



"Brasil desclassificado na primeira fase, infelizmente. Na verdade, eu nunca gostei dessa técnica Pia. É um absurdo. Essa treinadora faz escolhas ruins", disse Alexandre Frota.



Patrícia Poeta também comentou a eliminação no "Encontro": "A Marta se despediu da Copa, mais cedo do que a gente queria, infelizmente (...) Nosso coração segue com vocês, meninas, fora e dentro de campo".



