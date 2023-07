Reprodução/Instagram Preta Gil entrega data da cirurgia para retirada de tumor

Nesta segunda-feira (31), Preta Gil está se despedindo de Atins, no Maranhão, após dias de descanso. Em conversa com os fãs, a cantora deu detalhes da cirurgia marcada para agosto.

De biquíni em frente ao espelho, a filha de Gilberto Gil explicou que o aniversário e a operação para a retirada do tumor estão próximos.





"Vamos voltar, muitas coisas boas para acontecer! Meu aniversário semana que vem, na outra semana a gente opera e se Deus quiser, vai dar tudo certo e esse pesadelo vai acabar", disse ela.

Durante a viagem, Preta tirou algumas dúvidas dos fãs sobre os curativos que ela tem no colo. A cantora explicou que se tratavam de cicatrizes da quimioterapia.

"Um deles é a cicatriz do corte que eu coloquei para fazer a quimioterapia. Abri isso aqui e fechei umas três vezes, porque deu problema com o corte uma vez, depois fez de novo, depois teve que mexer de novo. Então, é uma cicatriz. [Logo embaixo] é um remédio para a dor, para as dores que sinto em consequência da radioterapia", explicou ela.

