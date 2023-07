Reprodução/ Instagram MC Katia tem parte do pé amputado

Na última sexta-feira (28), MC Katia, uma das pioneiras do funk, passou por uma cirurgia e precisou amputar parte do pé. A funkeira de 47 anos segue internada no CTI no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio.

O marido da cantora, o produtor e DJ Ld, deu informações sobre o estado de saúde de Kátia no Instagram. "A cirurgia foi um sucesso. Perdeu metade do pezinho que estava doente e segue em recuperação. Obrigado a todos os médicos do hospital", escreveu ele.

Em seguida, o marido de MC Kátia postou os dados de uma conta bancária e pediu ajuda dos fãs para a funkeira, que passa por dificuldades financeiras.

MC Katia já tinha sido diagnosticada com trombose e havia comunicado aos seguidores que seria preciso amputar uma parte dos pés. No começo de julho, a funkeira já tina sido internada para retirar um um mioma de 5cm do útero.



