Reprodução Pabllo Vittar

Nessa sexta-feira (28), o Festival de Verão da Diversidade em Cametá (PA), que teria show de Pabllo Vittar, foi suspenso após o Ministério Público do Pará (MPPA) entrar com um recurso na justiça.



O MPPA alega que o festival utilizou recursos públicos após a cidade ter decretado situação de emergência em março devido às intensas chuvas. "Referido decreto de emergência tem prazo de validade de 180 meses, portanto Cametá ainda se encontra amparado pela 'situação emergencial', o que se mostra incompatível com a realização de evento artístico que demanda considerável dispêndio de recursos financeiros", escreveu o desembargador que aprovou o recurso.



O evento teria apenas artistas LGBTQIA+, como um meio de "combater o preconceito", como afirmou o prefeito de Cametá, Victor Cassiano, em nota oficial.

Pabllo Vittar também se pronunciou. "Como vocês viram o show que aconteceria amanhã no festival de verão da diversidade de cametá foi cancelado. Algumas coisas saem do nosso controle e nesse caso sabemos bem o nome disso né? Mas queria agradecer aqui ao prefeito e prefeitura de cametá que lutam do nosso lado para uma sociedade diversa e igualitária. Não vamos nos ver esse final de semana mas vamos trabalhar juntos para que nosso encontro seja o mais rápido possível! amo vocês!", disse ela no Twitter.