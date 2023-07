Reprodução/ Globo Xuxa Meneghel

A apresentadora Xuxa Meneghel está nos holofotes após a estreia do documentário que conta a trajetória da rainha dos baixinhos. Aos 60 anos, Xuxa construiu um império financeiro e ostentou diversos imóveis de luxo.



Confira as mansões onde Xuxa fez história:

Casa Rosa

Reprodução - 25.7.2023 Casa Rosa





A mais marcante, a Casa Rosa, fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Vargem Grande, e ocupa um quarteirão completo. Xuxa viveu na mansão, com cerca de 72 mil m², por 15 anos. Foi lá que Xuxa "fez" Sasha Meneghel, filha da apresentadora com Luciano Szafir.

Leia também Famosos que defendem Marlene Mattos na briga com Xuxa





O imóvel de luxo conta com 5 suítes, cinema particular, piscina e conta com outras casas menores no espaço. Em 2007, a casa foi colocada à venda por R$ 8 milhões. É por lá que a apresentadora vai encerrar o documentário do Globoplay.

Mansão na Barra da Tijuca

Reprodução - 25.7.2023 Mansão da Barra da Tijuca





Ao sair da Casa Rosa, Xuxa escolheu viver no Condomínio Malibu, na Barra da Tijuca, no Rio. O imóvel de luxo tem 2.780 m², 5 suítes, piscina interna e externa, cinema, estúdio de gravação e até elevador.

Para se divertir, Xuxa tinha à disposição quadras de basquete, vôlei, sauna, sala de pilates, academia e até um jardim com estilo bucólico. Pensa que acabou? A mansão ainda tem um apartamento de luxo completo no subsolo e o condomínio do imóvel custava cerca de R$ 15 mil. A mansão foi vendida em 2021 por mais de R$ 46 milhões após Sasha ir morar nos Estados Unidos e Xuxa perder a mãe.









Nova mansão

Xuxa vendeu o império no condomínio e comprou outro imóvel no mesmo lugar. Com 900 m², a casa conta com estúdio para gravações, cinema, piscina e outros espaços de luxo e lazer. Segundo Xuxa, há até uma jabuticabeira.