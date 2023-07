Reprodução/Instagram Larissa Manoela recebia mesada do próprio dinheiro

Em meio a uma crise familiar, a web relembrou uma declaração de Larissa Manoela sobre a mãe, Silvana Tarques, e a vida financeira. Agora a atriz é a própria empresária, deixando a mãe fora dos controles da carreira.

No vídeo antigo do programa Lady Night de 2019, a artista conta que, mesmo ganhando uma boa quantia pelos trabalhos, recebia mesada dos pais.





"O que as pessoas não sabem é que todo o meu dinheiro quem cuida é meu pai e minha mãe. Eu tenho uma mesada em um cartão e quando eu quero gastar um pouquinho mais eu guardo [o dinheiro] por três meses para acumular bastante, aí, gasto tudo de uma vez", disse ela.





Os internautas opinaram sobre a atual crise entre a família, que conta com indiretas e unfollow nas redes sociais, venda de imóveis, entre outras polêmicas.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

A Larissa Manoela recebia apenas mesada do seu próprio dinheiro…



Se fosse pra levar ao pé da letra os pais dela poderiam ser até presos! — alife (@alifezao) July 28, 2023









Olhando essa entrevista hj, acho que todo mundo acharia estranhíssimo ela trabalhar normalmente, e receber uma mesada com o dinheiro que ela mesma trabalhar pra conseguir. — Yrui (@YruiFortunato) July 28, 2023









Os pais são igual o casal da galinha dos ovos de ouro, quiseram demais e vão acabar sem a filha e sem dinheiro — Matheus® (@omatheuzera) July 28, 2023





a nossa britney spears — vitor (@daenerissz) July 28, 2023









+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: