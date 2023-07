Reprodução/Instagram Wanessa Camargo abre álbum de fotos de viagem com Dado Dolabella

Wanessa Camargo dividiu com os seguidores as fotos da viagem com o namorado, Dado Dolabella, para a Chapada dos Veadeiros.

Além da gravação de um clipe da cantora, o casal está aproveitando a paisagem de Goiás. Ela chamou o amado para participar do seu novo projeto musical.





"Vivendo momentos inesquecíveis com meu amor. Gratidão a todo acolhimento no melhor desse paraíso! Esperamos voltar em breve", escreveu ela na legenda da publicação.

Enquanto Wanessa e Dado curtem o Goiás, os filhos da cantora José Marcus e João Francisco aproveitam a companhia do pai, Marcus Buaiz, e da madrasta Isis Valverde.

