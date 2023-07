Reprodução/Instagram - 27.07.2023 Laís Caldas e Gustavo Marsengo compraram cobertura luxuosa em São Paulo





Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo compraram uma cobertura luxuosa em São Paulo e mostraram detalhes do imóvel nas redes sociais, nesta quinta-feira (27). O casal formado no "BBB 22" celebrou a conquista após mais de um ano de relacionamento e contaram os planos para a vida no apartamento.

Laís comentou que a cobertura ainda passará por uma reforma, mas que eles oficialmente pegaram a chave da nova moradia. "Hoje é o dia mais especial para gente. Pegamos a chave. Aqui está, aqui é onde seremos muito felizes. Nosso primeiro cantinho juntos", afirmou Gustavo.





O advogado ainda gravou um tour pelo espaço e comemorou como a conquista será importante para a nova fase em família com a médica. "É o maior projeto da minha vida. Comprar uma casa com a pessoa que você ama, com planos de constituir família é algo muito prazeroso", declarou o ex-brother.

Dois pisos do apartamento foram exibidos por Marsengo, com cômodos como sala de estar e de jantar, banheiros, quartos e varandas com uma vista para uma área com muitas árvores no piso inferior. O advogado explicou que a área verde é um bosque reservado aos moradores de prédios da região.

Já no segundo antar, a cobertura conta com uma churrasqueira citada como o espaço favorito de Gustavo. Confira abaixo mais detalhes:





