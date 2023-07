Vingança

À reportagem, o médico Bruno Prado, amigo do casal, relembrou quando foi ameaçado e exposto por Wilma. O rapaz contou que a empresária pediu emprestado R$10 mil para realizar uma cirurgia nos olhos. No entanto, ela não o pagou. Ao cobrar Wilma, ela teria ameaçado de revelar a orientação sexual do médico aos pais dele. "Se você continuar me cobrando, eu vou fazer uma coisa muito bonitinha: conto pro teu pai que você é viado. Quando ela falou isso, eu tremi", explicou.