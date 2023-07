Reprodução Após internação, Madonna surge dançando e celebrando 40 anos de álbum

Após viver momentos difíceis decorrentes da recente internação por infecção grave, Madonna surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (27) ao surgir animada em comemoração aos 40 anos do primeiro álbum lançado.

Através do Twitter, a estrela pop publicou um vídeo dançando a música "Lucky Star", que integra o álbum de estreia datado em 1983.

"Ser capaz de mexer meu corpo e dançar um pouquinho me faz sentir a estrela mais sortuda do mundo! Obrigado a todos os meus fãs e amigos! Vocês também devem ser as minhas estrelas da sorte! Parabéns pelos 40 anos do meu primeiro álbum", escreveu ela.

Madonna planejou uma turnê de comemoração aos 40 anos de carreira que deveria começar em junho. No entanto, a cantora contraiu uma infecção bacteriana grave e foi internada. A turnê foi cancelada e não há previsões de datas para retornar.

Após a internação, Madonna se pronunciou agradecendo o carinho dos fãs e detalhando o estado de saúde, ela também destacou que o foco é a recuperação.



“Meu primeiro pensamento quando acordei no hospital foram meus filhos. Meu segundo pensamento foi que eu não queria decepcionar quem comprou ingressos para minha turnê”, escreveu. “Eu também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show. Eu odeio decepcionar qualquer pessoa”, completou.