Reprodução Ministério Público desmente ex-noivo de Carla Diaz sobre caso do anel

O Ministério Público de São Paulo se pronunciou após o deputado federal Felipe Becari citar um processo que corre em sigilo. O ex-noivo de Carla Diaz está sendo investigado por peculato. O rapaz é acusado de desviar verba e enriquecimento ilícito. A investigação começou após uma vigem do casal para o exterior e a compra de um anel de diamante.

Na última terça-feira (25), Felipe e a atriz Carla Diaz anunciaram o término do noivado. Sem entrar em detalhes sobre o motivo do fim, Felipe Becari citou a investigação do Ministério Público, afirmando que o caso tinha sido arquivado.

Após a declaração, o Ministério Público de São Paulo se pronunciou desmentindo a versão do deputado. Conforme o órgão revelou ao jornal Folha de São Paulo, a investigação não foi arquivada, mas sim, encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo para pedido de prorrogação do prazo.



Em janeiro deste ano, denúncias anônimas acusaram Felipe Becari de estar desviando verba pública para enriquecimento próprio. Além disso, as denúncias apontam que as campanhas de resgate de animais promovidas pelo deputado seriam usadas para enriquecimento ilícito.

O rapaz chamou atenção após realizar uma viagem de casal pela Europa, se hospedando em hotéis luxuosos. O anel de noivado também entrou na investigação. O modelo seria da grife Tiffany&Co avaliado em R$ 38,4 mil. Segundo a denúncia feita ao Ministério Público, os gastos seriam incompatíveis com o salário de R $14 mil do rapaz, na época, vereador de São Paulo.