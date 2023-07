Reprodução/Instagram Rafael Cardoso é flagrado com a ex após polêmicas

Rafael Cardoso foi visto com a ex-namorada Vivian Linhares na terça-feira (25). O ex-casal se encontraram em uma cafeteria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A foto deles foi compartilhada no Instagram do próprio estabelecimento, que contou o pedido do ator, uma chipa de alho com café.





Com a imagem, os rumores de reconciliação aumentaram. O romance chegou ao fim em março deste ano.

Rafael e Vivian ficaram juntos por quase dois meses e iniciaram o relacionamento logo após o anúncio do fim do casamento do ator com Mari Bridi, em dezembro de 2022.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: