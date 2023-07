Reprodução/Instagram Maira Cardi expõe mulher que deu em cima do noivo; anônima faz apelo

Maira Cardi usou as redes sociais dias atrás para expor uma seguidora que dava em cima do noivo, Thiago Nigro. A influenciadora exibiu as mensagens que ela mandava para o coach financeiro.

"Eu e o deuso resolvemos trocar senhas da vida! Dentro delas as do Instagram para aquele 'confere' que mantém todo mundo bem cuidado! Dá uma olhada nas pérolas que ele tem recebido! O que dizer para essa moça comportada? Me ajudem por favou que fiquei sem palavras!", pediu ela.





"Alguém aí para apagar o fogo da [Instagram da mulher]. Mocinhas tô de olho. Fica a dica para não passar vergonha", concluiu ela.

Após a exposição, a internauta fez um apelo na conta após revelar que está sendo ameaça pelos admiradores de Maira.

"Por favor, parem de me marcar nessas páginas de fofocas, vocês não sabem as ameaças que tão me fazendo e ofensas, já assumi que errei!", começou ela.

Na sequência, a mulher comentou o comportamento da coach de emagrecimento. "Ela sabe que o público dela é forte, ela não tinha esse direito, de me expor dessa forma, é uma mulher que fala tanto de sororidade, que na primeira oportunidade joga uma na fogueira".

"Não sei o que fazer nem como fazer, mas vou procurar meus direitos, vocês não imaginam o que estou passando", garantiu ela, também agradecendo pelas mensagens de apoio.

