Leão Lobo relembra zoação de Wagner Montes: 'Tirava o pau pra fora'

O jornalista Leão Lobo viralizou através de um vídeo nesta quarta-feira (26). Em entrevista a Marcio Rolim, do podcast Bee40tona, ele revelou um hábito inusitado de Wagner Montes, colega da época em que eram jurados do Programa Silvio Santos. Segundo ele, o parceiro colocava a genitália para fora da calça quando a mulher Sônia Lima entrava no palco.

"O Wagner Montes, assim que a Sônia Lima entrava, tirava o pau pra fora", entregou a 'brincadeira', afirmando que Elke Maravilha e a Flor eram testemunhas. "Ele abria a braguilha e ficava assim, sacudindo o pau pra fora e a Elke falava: ‘Ai criança, guarda essa coisinha’. Ele fazia isso atrás da cortina", adicionou.

Segundo Leão, Sônia Lima nunca via o gesto sendo feito, porque ele só acontecia após ela estar no palco. O jornalista também detalhou o membro do colega. "Eu falava: ‘Quer ajuda, quer que eu segure?’. Era enorme", revelou.

Ex-jurado do show de calouros do Programa Silvo Santos, Wagner Montes morreu em janeiro de 2019, aos 64 anos. O jornalista sofreu um choque séptico e uma sepse abdominal.