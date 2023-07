Reprodução Pais de menina, MC Ryan e Neymar trocam mensagens: 'Tamo fudid*'

O funkeiro MC Ryan comemorou a descoberta de que será pai de uma menina. Na última segunda-feira (24), o cantor e a mãe do bebê realizaram o chá revelação. Em êxtase com a novidade, o músico expôs uma troca de mensagens com Neymar Jr. que chamou atenção dos internautas. Assim como Ryan, o craque brasileiro também será pai de uma menina, fruto da relação com Bruna Biancardi.

Após ter celebrado que está a espera de uma menina, MC Ryan mandou uma mensagem para o craque brasileiro, ironizando que serão pais de futuras mulheres.

“Kkk somos pais de meninas agora, hein, lindão Kkk. Os reis da revoada tiveram uma menininha. Coração chega aperta”, enviou o funkeiro para o atleta.

Entrando na suposta brincadeira, Neymar afirmou: “Eh, rapaz. Agora tamo fudido”. Na sequência, Ryan falou em comprar uma arma para ele e o jogador, “Já vou comprar um 38 pra você e para mim Kkk”.



Apesar do tom cômico na troca de conversa, internautas criticaram a atitude dos dois. "Se tratasse a filha dos outros com respeito, não teria esse peso na consciência", apontou um internauta.

"Exigem que respeitem a deles, mas não respeitam a dos outros, é sempre assim", criticou outra.

"As meninas nem nasceram e já estão lindando com esse tipo de situação dos próprios pais… é um absurdo como as mulheres são vistas pela sociedade", lamentou outro.