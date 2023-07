Ex...

Virginia e Zé Felipe são considerados um casalzão, mas antes de se envolver com o cantor, Virginia namorava o youtuber Rezende. Apesar de ser passado, Zé Felipe parece não gostar do influenciador. Em 2022, eles travaram uma troca de farpas em público. "Eu já vi muito homem nesse mundo falar assim: 'Você nunca vai achar alguém melhor do que eu'. E hoje ela tá com um muito melhor do que ele. 'Você nunca vai achar um mais rico do que eu'. E ela arrumou um dez vezes mais rico do que ele", disse durante um show. Nas redes sociais, Rezende respondeu: "Tá querendo... Só não está sabendo como pedir".