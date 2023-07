Reprodução/Instagram "Faça melhor, Hollywood", comentou a atriz sobre a estreia de Barbie





A atriz Amy Schummer, que recusou o papel como protagonista de "Barbie', assistiu ao filme e elogiou por meio do perfil do Instagram, nesta segunda-feira, (24).

Na época, a artista não queria seguir o papel principal por conta das diferenças criativas. Porém ela disse que gostou do filme e ainda comentou da outra estreia, "Oppenheimer", uma das obras mais aguardadas do ano.

"Gostei muito de Barbie e Oppenheimer, mas acho que deveria ter interpretado o papel de Emily Blunt. Faça melhor, Hollywood", disse ela.

Em 2017, a atriz anunciou a saída do projeto, justificando por conflitos com horários da agenda, mas só revelou o verdadeiro motivo em 2022. "Eles definitivamente não queriam fazer do jeito que eu queria, a única maneira que eu estava interessada em fazer", afirmou para a revista "The Hollywood Reporter".

A versão de Amy Schummer constatava na história de Barbie sendo explusa da "Barbielândia" e por isso, decidiu seguir a vda no mundo real. A estreia do filme era para acontecer em 2018.