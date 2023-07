Reprodução Viih Tube mostra detalhes da mansão que comprou com Eliezer

Os ex-BBBs e influenciadores Viih Tube e Eliezer decidiram dar mais um passo na relação e compraram juntos uma nova mansão para a família. Os dois, que já são pais de Lua, de três meses de vida, exibiram detalhes da residência em um vídeo pelo YouTube.



A propriedade fica no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade, a Boca Rosa. Segundo Viih Tube, a residência possui 2.500 m², não tem casas próximas e permite bastante contato com a natureza.

A influenciadora fez um tour pela casa e revelou os planos para a reforma. Mostrou a entrada da mansão, os cômodos e até os espaços onde pretede montar uma horta e contruir um parquinho para Lua e outros filhos que pretende ter com Eliezer.

"Compramos a nossa casa. É a casa que escolhemos e compramos juntos pensando em tudo o que queremos para a gente e para os nossos filhos", disse ela, ao compartilhar a notícia com os seguidores do Instagram. Representa um 'novo começo de era de gente suja de terra'. Isso porque a gente queria literalmente um lugar no meio da floresta", completou.

"Pegamos as chaves desse lugar que, para a gente, é muito mais do que só uma nova casa. É onde vamos ver nossa filha se sujar de terra, brincar na grama, aprender a andar e a nadar, plantar na hortinha, crescer com a natureza e criar suas memórias de infância. O lugar onde vamos construir nossa família e deixar tudo com o nosso jeitinho!".

Questionada pelos fãs se a casa que mora atualmente já não era sua, Viih respondeu: "Sim, eu comprei também. Mas é de um outro momento da minha vida. Escolhi sozinha, eu não era casada e agora tenho minha família. Decidimos vender e construir nosso cantinho juntos. Mesmo que o Eli more aqui, quem fez tudo fui eu. Hoje, eu tenho a minha família e acho importante que o Eli também escolha o lar dos nossos filhos, e não só eu".