Reprodução/Instagram Christian Figueiredo chora em desabafo sobre assalto

Christian Figueiredo usou as redes sociais para relatar aos fãs uma experiencia assustadora que viveu nesta semana e não conteve a emoção ao contar que sofreu um assalto à mão armada, no qual pensou que fosse morrer.

"Pensei umas 10 vezes antes de gravar esse vídeo, mas eu precisava desabafar. Ontem foi o dia da minha vida que eu mais me senti impotente. Que vi de perto que a vida é frágil, ela é um sopro. Ontem eu achei que eu ia morrer. Ontem eu achei que eu não ia estar mais aqui com vocês. Eu estava descendo do carro com meu segurança - hoje eu ando com segurança, porque já sofri assalto, mas eu não estava presente - nunca tive uma arma apontada pra minha cabeça. Nunca ouvi uma frase 'vou te encher de bala'. Foi isso que ouvi 3x", começou o youtuber.

"Eu só conseguia pensar nos meus filhos. A primeira coisa que me veio na cabeça foi eles. E se ele fizesse isso, eu ia morrer e foi aí q derrubei minhas coisas no chão. E ele ficou muito nervoso. Eu esperando um milagre acontecer e vi minha vida passando pela minha frente. Visualizei o nascimento dos meus filhos, a Zoo, minha mãe, meu pai", completou.

A cantora Zoo, com quem o youtuber é casado e tem dois filhos, comentou o vídeo declarando “TE AMO”. Anteriormente, ela usou os stories para tranquilizar os seguidores do marido e afirmou que as providencias estavam sendo tomadas.

"Amigos, familiares e fãs, venho por meio deste avisá-los que o @crhstian_fig sofreu agora pouco um assalto à mão armada em São Paulo, mas graças a Deus está bem! Todas as medidas já estão sendo tomadas. Agradeço o carinho e preocupação de todos. Em breve trago mais notícias!", dizia o comunicado.