Reprodução/Instagram Após ser hospitalizada, Preta Gil recebe ataques e dispara: 'Doentes'

Preta Gil expôs o ataque que recebeu de uma seguidora após a notícia de que precisou ser hospitalizada na última quinta-feira (20) por causa de uma crise de ansiedade severa. A cantora está em tratamento contra um câncer no intestino.

"Outra querendo se aparecer, não se conforma com fim do casamento, se vitimizando o tempo todo. Para, se curou, tem condições de se tratar. Só quer mídia essa aí viu", afirmou a internauta, mencionando o término do relacionamento entre Preta e Rodrigo Godoy.



A artista, que recebeu o apoio dos fãs, publicou um print nos Stories do Instagram exibindo o comentário maldoso. "Aqui vemos três tipos de pessoas diferentes: as boas e as ruins. A primeira tem um pensamento bem parecido com o dos abusadores, agressores, traidores...", rebateu ela.

"Mulheres, nós temos que nos libertar dessa doença. Não podemos cair nessa armadilha, o projeto do machismo é esse. Que a gente se odeie, que a gente machuque umas às outras por causa de homem! Um perigo, eu sei do que estou falando. Se protejam", emendou Preta Gil.

"Por opiniões iguais a dessa senhora, o mundo está tão doente, as pessoas estão doentes e ferindo umas às outras", completou. "Boa noite, voltando pro meu mundo offline até ter vontade e saúde mental pra voltar a trocar amor com vocês por aqui".