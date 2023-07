Reprodução/Instagram Preta Gil

A cantora Preta Gil fez um desabafo, nesta sexta-feira (21), e confirmou aos fãs que passou mal e precisou dar entrada em uma clínica do Rio de Janeiro (RJ), na quinta-feira (20).



Leia também Arthur Aguiar volta ao SBT ao lado de desafeto de Thiago Nigro





Preta revelou aos seguidores que passou por uma crise de ansiedade severa. "Aos meus amores! Sim, ontem tive um mal-estar e por precaução fui ao hospital e era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando, é muito desagradável", iniciou.

A cantora, filha de Gilberto Gil, tranquilizou os fãs ao confirmar que foi medicada por um profissional. "Não precisei ficar na clínica, fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta! Inclusive, já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!!!", se animou.

Preta Gil luta contra um câncer no intestino e, recentemente, precisou lidar com a exposição do fim do casamento com o influenciador Rodrigo Godoy. Preta confirmou que foi traída pelo ex-marido com a ex-stylist dela, que frequentava a casa do ex-casal.