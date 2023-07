Reprodução Morre atriz Josephine Chaplin, filha de Charlie Chaplin, aos 74 anos

A atriz Josephine Chaplin, filha do icônico Charlie Chaplin, morreu aos 74 anos no dia 13 de julho. O anúncio só foi realizado nesta sexta-feira (21) através dos familiares.



A herdeira de Charlie Chaplin morreu no dia 13 de julho, em Paris, na França, mas os familiares só tornaram público uma semana depois, afirma o Hollywood Reporter.

Josephine Chaplin era uma dos onze filhos de Chaplin e desde cedo marcou presença no cinema. A primeira aparição aconteceu em "Luzes da Ribalta", dirigido e estrelado pelo pai. Na produção, Josephine e os irmãos Geraldie e Michael Chaplin fazem uma breve participação.

Em 1967, ela voltou a trabalhar com o pai durante "A Condessa de Hong Kong". O filme também traz Marlon Brando e Sophia Loren no elenco.

Josephine se desvinculou de Charlie Chaplin em "A Grande Fuga do Comunismo", de Menahem Golan, em 1972. A partir do final da década de 70, ela se afastou do cinema para cuidar da imagem do pai. Na época, ela começou a trabalhar nos escritórios da família em Paris. A atriz esteve envolvida na construção de uma estátua do pai em Waterville, na Irlanda.

Herdeira de Charlie Chaplin, Josephine Hannah Chaplin nasceu na Califórnia, Estados Unidos, no dia 28 de março de 1949. A atriz é fruto do relacionamento de Chaplin com a atriz Oona O'Neil.