Reprodução/Instagram Dona Ruth divide cena emocionante com o neto

Dona Ruth compartilhou um momento emocionante ao lado do neto, Léo, nesta sexta-feira (21). Nos Stories do Instagram, a mãe de Marília Mendonça surgiu com o menino em uma cena de consolo.

Nas imagens, a veterana aparece com o pequeno de quase quatro anos no colo entre abraços e carinho.





"A gente se consolando e a saudade aumentando. Amor do amor da minha vida", escreveu ele na legenda da publicação, dando a entender que a cena pode estar relacionada a perda da cantora há quase dois anos.

Ruth já contou que Léo entende quem é a mãe, porém não compreende a morte dela. "Ele não sabe se expressar, mas a diabete é isso aí (emocional). Mas não conversamos com ele ainda. Ele não entende o que é morte. Acho que isso vai ter que ser feito com psicólogo. Ele ainda é pequenininho. Ele dorme comigo e fala: 'Vovó, fica com o Leo'. Eu falo: Por quê? Você tá com medo?'. Ele fica triste, mas não sabe se expressar", disse ao podcast Prosa do Sertanejeiro.

