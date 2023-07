Reprodução/Instagram Gil do Vigor desabafa sobre incompetência da faculdade: "E não vou desistir do meu sonho e da educação!"





O ex-BBB Gil do Vigor postou um desabafo no perfil do Instagram em que relatou medo de ser reprovado em prova de PhD, nesta quinta-feira, (20),

Segundo o estudante de economia, a universidade teria errado na nota de microeconomia. "Pensei muito se iria expor essa situação desta maneira. Mas sou uma pessoa que detesta injustiça e estou passando exatamente por isso agora. Fui aprovado em todas as disciplinas dos Exames Preliminares do PhD, exceto a de microeconomia. Por ter achado a nota estranha (mas totalmente consciente das consequências) solicitei o PDF da prova e descobri para minha infeliz surpresa que estavam faltando oito páginas! Da 21 pulava para a página 30!", começou o texto.

"Era obrigatório que nós, alunos, devolvêssemos todas as páginas. Então não tinha como eu ter ficado com alguma dessas que sumiu. Informei a Universidade do acontecido e o retorno que tive foi que não encontraram essas páginas, então eu precisaria fazer a prova novamente ou sairia do PhD. Pedi para reconsiderarem isso e não tive mais retorno deles", disse.

Para finalizar, o influenciador que a instiuição não deu assitência o suficiente e disse que não irá desistir até que universidade faça algo. "É um descaso que escancara diversas outras questões, mas por mais que queiram, eles não vão conseguir me parar. Sou Gilberto Nogueira e estou onde estou por mérito dos meus estudos. E não vou desistir do meu sonho e da educação!", desabafou.

Muitos famosos prestaram apoio ao ex-BBB nos comentários da publicação. "Você é meu ídolo. Você é imparável.", disse o youtuber Felipe Neto, "Certíssimo", falou também a cantora Lexa.

Recentemente, Gil do Vigor, que está morando nos Estados Unidos e estudando economia, comprou a própria casa e divulgou fotos no perfil do Instagram. Na foto, a mãe do ex-BBB aparece ao lado dele, posando em frente à porta da residência. "Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto homem, nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB. Hoje tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA!", escreveu ele.