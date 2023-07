Reprodução/Instagram Ariana Grande está namorando co-estrela de 'Wicked', diz site

Parece que Ariana Grande fez a fila andar durante o processo de divórcio de Dalton Gomez. Segundo o site Page Six, a cantora está de namorado novo.

De acordo com fontes próximas à cantora, ela teria iniciado um romance com o co-estrela de Wicked, Ethan Slater, há alguns meses. Eles se conheceram durante as gravações.





Em março, foi publicado uma foto do elenco de Wicked comemorando a vitória de Michelle Yeoh no Oscar em Londres, e Ariana aparece ao lado de Slater.

Ethan casou com a cantora Lilly Jay em 2018 e os dois são pais de um menino, nascido em 2022. Fontes do TMZ afirmam que Ariana e Ethan ficaram juntos após a separação dele.

🚨 AGORA: Ariana Grande está namorando Ethan Slater, de 'Wicked', de acordo com o TMZ. pic.twitter.com/JmBHroKkfY — QG do POP (@QGdoPOP) July 20, 2023





