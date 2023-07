Reprodução/Instagram Ana relembra momentos ao lado do irmão Marco Antônio





A jornalista Ana Paula Araújo compartilhou com os seguidores do Instagram uma foto antiga de quando era bebê ao lado do irmão, nesta quinta-feira, (20).

Em homenagem a hashtag #Throwbackthrusday, a apresentadora estava sentada ao lado de Marco Antônio e usava lacinhos no cabelo. "#tbt da época em que era preciso revelar as fotos. Com o meu irmão, Marco Antônio", escreveu ela na legenda da foto.

Na outra imagem, os irmãos apareceram um pouco maiores e estavam posados em uma cama com as mãos sob o rosto.

Na publicação, internautas elogiaram Ana e o belíssimo retrato em preto e branco. "Maravilhosa! De volta ao passado.", comentou uma seguidora, "Já nasceu como princesa, né rainha?", disse outro fã.

Recentemente, a jornalista voltou a apresentar o "Bom dia, Brasil", da Globo, após ficar por 3 semanas no Jornal Nacional ao lado do colega de trabalho Heraldo Pereira.