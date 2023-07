Reprodução Após revelação sexual, Tadeu Schmidt ganha bolo personalizado

O apresentador Tadeu Schmidt comemorou os 49 anos no maior bom humor. Nesta terça-feira (18), o jornalista publicou os registros da comemoração, que chamou atenção com um detalhe inusitado: o tema do bolo de aniversário.



Recentemente, Tadeu revelou em uma entrevista que ele e a mulher Ana Cristina Schmidt compartilham fantasias sexuais envolvendo o personagem Mario. Com a repercussão da declaração, Mario Bros se tornou o tema do aniversário do apresentador.

"O povo aqui em casa é empolgado ou não? 🙈😂 Teve bolo, sim! Agora, é pegar a estrelinha e salvar a Peach!", brincou, fazendo referências ao jogo de videogame.

Nos comentários, o tema do bolo roubou a cena. "Ahh Tadeu! Eu entendi a referência! Hahahaha agora só vou olhar pro Mario e lembrar de tu", escreveu uma internauta.

"Hoje tem brincadeira com Mário Bros", brincou outra. Os seguidores também mandaram felicitações pelo aniversário. "Parabéns, continue sempre assim uma pessoa incrível", desejou uma.

Revelação

Durante a participação no podcast Flow, Tadeu Schmidt surpreendeu ao revelar um detalhe íntimo da vida sexual. Segundo o apresentador do BBB, a esposa teria fantasia em vê-lo jogar Mario Bros no videogame.

"A gente jogou muito Mario Bros quando as meninas eram pequenas, inclusive eu zerei o Mario diante das meninas lá em casa, foi uma coisa de louco, e a minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario, ela me achava um tesão jogando Mário", explicou.